Ebu Ubeyde yeni esirler aldıklarını açıkladı

İsrail askerleri 25 Mayıs Cumartesi günü öğleden sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cebaliye'ye, Kassam Tugaylarının elindeki esir askerlerini kurtmak için operasyon yaptı.

Askeri pusuya çeken Kassam Tugayları ile İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmada, operayona katılan İsrail askerinin bir kısmı öldürüldü kalan kısmı ise esir olarak alındı.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada "Mücahitlerimiz Cumartesi günü öğleden sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karmaşık bir operasyon gerçekleştirerek Siyonist bir gücü tünele çekti. Mücahitlerimiz Cebaliye'de pusuya düşürdüğü İsrail, askerlerin hepsini ölü yaralı ve esir olarak bıraktı." dedi.

Ebu Ubeyde'nin açıklaması sonrasında, İsrail askerlerin esir alınma görüntülerinden bir kısmı yayınlandı"

İsrail askerlerin esir düştükleri bölge, İsrail ordusu tarafından daha önce 3 kez tamamen yok edildiği bölge olarak açıklanmıştı.