23 kişinin katilini tek atışla vurdu

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Gri listede aranan "Sofi" kod adlı PKK'lı terörist Mehmet Yıldırım, Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen Bozdoğan-40 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi. PKK'lı elebaşının, cuma akşamı ilçeye bağlı Ortaç köyünde yaşayan ailesinin yanına gittiği tespit edildi. Yıldırım'ın sağ yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'nın gizli tuttuğu operasyon için, bölgeye saat 22.00 sularında Lice Jandarma Komando Komutanlığı'ndan seçilen 2 tim götürüldü. Timlere güvenlik korucuları da eşlik etti.

AİLESİNİ KALKAN YAPTI



Teröristin gizlendiği eve ulaşan ekipler "Teslim ol" çağrısında bulundu. PKK'lı Yıldırım ise ateşle karşılık verdi. Bu esnada bir üsteğmen yaralandı. Yaralı Jandarma Üsteğmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışmaya karşı elebaşı terörist, ailesini kendisine kalkan yaptı. Evin içindeki sivillerin zarar görmemesi için komando timi içeri girmedi, keskin nişancılar operasyona dahil oldu. 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan PKK'lı elebaşı Mehmet Yıldırım, 4 saat süren operasyonun sonunda saat 02.20 civarında etkisiz hale getirildi. Yıldırım, bulunduğu evin karşısındaki eve konuşlanan keskin nişancının tek el atışıyla gözünden vuruldu.

23 ŞEHİDİN KATİLİ



6 farklı terör eyleminin faili olarak aranan PKK'lı Mehmet Yıldırım, 8'i güvenlik görevlisi, 15'i sivil 23 şehidin katiliydi. Yıldırım'ın bizzat katıldığı terör saldırılarında 8 güvenlik görevlisi ve 10 sivil de yaralanmıştı. 2021 yılında Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in de aralarında bulunduğu birçok askerin şehit edildiği saldırılara katılan Yıldırım, çatışmadan sonra ele geçirdiği telsizden anons çekip eylemi bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini ilan etmişti. Yıldırım'ın 5 senedir Lice kırsalında gizlendiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin daha önceki operasyonlarda sıcak temas sağladığı terörist 4 kez kaçmayı başarmış, beraberindeki teröristler ise ölü ele geçirilmişti.