Meslekten ihraç doktor ameliyat yaptı

İstanbul ve Tekirdağ'da hasta bebekleri para karşılığında anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan servislerine sevk ederek devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye teknik takip yapan polis başka bir skandalı ortaya çıkardı. 6 ay boyunca şebeke üyelerinin cep telefon görüşmelerini dinleyen polis ekipleri meslekten men edilen ve doktorluk yapması yasak olan olduğu halde ameliyatlara giren bir doktor olduğunu tespit etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip yapan polisin dikkatini şebekenin çalıştığı İstanbul'daki özel bir hastanenin başhekimi ile lisansı iptal edilen bir doktor arasındaki konuşma çekti. Konuşmada başhekimin, bir hastanın zayıflama ameliyatı geçireceğini ve ameliyatı cep telefonuyla aradığı doktorun yapmasını istediğini söyledi. Konuşmanın devamında da başhekimin hastanede görevli gerçek doktorla konuştuğu ve ameliyat evraklarına imza atarak operasyona girmiş gibi göstermesini istediği tespit edildi.

LİSANSI OLMADIĞI HALDE AMELİYATA GİRDİ

Polisin yaptığı tespitlerde 2023'ün Aralık ayının sonunda S.N.S. isimli hastanın obezite ameliyatı için özel hastanenin başhekimi, Erol Vural ile irtibata geçti. Başhekim, Vural'a "Bir obezite ameliyatı var. Sen yapar mısın?" teklifinde bulundu. Ameliyatı yapmayı kabul eden doktor Vural, ameliyata girmesi gereken hastanenin gerçek doktoruna evraklar üzerinde kendi adının yazması şartıyla bir miktar para verdi. Hasta ve yakınlarına imzalatılan evraklarda ameliyatı hastanenin kadrolu doktoru yapmış gibi gösterildi. Ameliyattan bir süre sonra rahatsızlanıp operasyon geçirdiği hastaneye başvuran S.N.S. hayatını kaybetti. S.N.S.'nin ailesi adliyeye giderek hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

HASTANE KAMERA KAYITLARINI GİZLEDİ

Ailenin operasyonu evrak üzerinde kaşesi bulunan doktorun yapmadığını iddia etmesi üzerine savcılık özel hastaneden ameliyat gününe ilişkin kamera kayıtlarını talep etti. Tapelerde, özel hastane yöneticisinin karşısındaki kişiye, "Biz kamera kaydı yok diye cevap yazalım. Sadece bunun cezasını çekelim" dediği belirlendi. Hastane yöneticilerinin kendi aralarında, "Eyvah abi yandık. Bu hastaneyi kapatırlar, doktor Erol'u geçtim. Meslekten men edişmiş hekimi nasıl soktun buraya" diye konuştukları tespit edildi.

2 DEFA MESLEKTEN MENEDİLDİ

Tapelerdeki korkunç gerçekten sonra harekete geçen polis ekipleri lisansı iptal edilen ve doktorluk yapma yeterliliği bulunmayan Erol Vural'ı gözaltına aldı. Vural'ın 2015 yılında gerçekleştirdiği bir obezite ameliyatında bir hastanın hayatını kaybetmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca hekimlik mesleğinden 2019'da men edildiği belirledi. Vural, ifadesinde pandemi döneminde men cezasının kaldırıldığını, Eylül 2023'te tekrar meslekten men cezası aldığını ileri sürdü. Mahkemeye çıkarılan Vural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin Şen