Vali Kumbuzoğlu, mevsimlik tarım işçilerini çadırda ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığının 2024/5 No'lu Geçici Mevsimlik Tarım İşçilerinin çalışma koşulları ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik genelge Resmi Gazetede yayınlanmıştı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray'a gelen Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Kazıcık Tolu mevkiindeki mevsimlik işçiler ziyaretten dolayı teşekkür ettileri.

Ziyarette, Aksaray'a gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinin ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesine yönelik konular görüşüldü.