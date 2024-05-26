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Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek

AK Parti Grubu, 2 ay içinde TBMM Genel Kurulu'ndan 10 yasayı geçirmeye hazırlanıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 08:04, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 07:48
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Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek

1 Ağustos'a kadar çalışması planlanan Meclis'in gündemine, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi olarak tasarı alınacak. Başıboş köpeklerin sokaklardan çekilmesi sağlanacak. Düzenleme, yasa yılı bitmeden Genel Kurul'a inecek.

Bunun yanı sıra kamuoyunun bir süredir beklediği 9'uncu Yargı Paketi de gündeme alınacak. Yeni Yargı Reformu'nun haziran ayı içinde önce komisyona, ardından Genel Kurul'a inmesi beklenirken, SPK Kanunu'nda değişiklik öngören ve kripto varlıklara yasal dayanak getiren kanun teklifinin görüşmelerine ise bu perşembe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.

AK Parti önümüzdeki hafta ulaştırma faaliyetlerini düzenleyen 30 maddelik torba kanun teklifini de Meclis Başkanlığı'na sunacak. Eğitimciye şiddetin engellenmesini içeren yeni öğretmenlik meslek kanunu teklifi haziranda TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

AK Parti TBMM Grubu, 1 Ağustos'a kadar 10 düzenlemeyi kanunlaştıracak. Bu çerçevede Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakıf Kanunu, TSK Personel Kanunu, Kripto Varlıklar Yasası, ulaştırma torba teklifi, Öğretmenlik Meslek Kanunu, sağlık çalışanları torba teklifi, 9'uncu Yargı Paketi, kamuda tasarruf paketinin yasal mevzuatı, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi ve İçişleri Bakanlığı düzenlemesi yasalaşacak.

Uğur Duyan

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