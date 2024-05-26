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Ak Parti'de asıl değişim kongrede

AK Parti'de seçim analizleri devam ediyor. AK Parti'de illerden başlayan değişim sinyalinin önümüzdeki günlerde de giderek artması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 08:27, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 08:41
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Ak Parti'de asıl değişim kongrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partide köklü değişiklik yapmayı planlarken, olası yol kazalarını da önlemek için kongre sürecine kadar bir değişikliğe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Öncelikle teşkilatlarda değişime gidecek olan AK Parti, yeni kadrosunda vatandaşlar ile arasına duvar çekmeyen, daha kolay ulaşılabilen isimlere yer verecek. Aynı zamanda da parti davasına hizmetkar olacak isimleri AK Parti ailesine katmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarını kendini iyi ifade eden, muhalefet yapma başarısını gösterebilecek kişiler arasından seçecek.

KIDEMLİ İSİMLER DİNLENECEK

AK Parti, büyük oranda oy düşüşünün yaşandığı ve CHP'ye geçen iller konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partide köklü değişime gitmeden önce uzun yıllar AK Parti'de olup da muhalefete geçen illere ilişkin çeşitli temaslar sürdürdüğü öğrenildi. Erdoğan, partinin kıdemli isimleri ve o bölgenin ileri gelen isimlerinin değerlendirmelerini de göz önünde bulunduracak.

Resul Ekrem Şahan

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