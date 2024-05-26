Emekliler, önümüzdeki temmuzda aylıklarına en az 12 bin lira seyyanen zam yapılmasını istiyor. Sözcü'de yer alan habere göre iktidarın tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterip Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu üzerinden yüzdelik zamlarla yetinmesi halinde gelir dağılımı uçurumu daha da büyüyecek. Yılbaşında aylığı 20 bin liraya çıkarılan emeklilerin mayıs sonunda alım gücü 3 bin 651 liralık kayıpla 16 bin 349 liraya gerilemiş olacak.

10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü



TÜİK'e göre ocak-nisan döneminde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 18.72 düzeyine çıktı. Merkez Bankası anketine göre bu ay için TÜFE artışı yaklaşık yüzde 3.04 olacak. Bu veriler, hak aramak için ileri yaşlarına rağmen miting meydanlarına çıkmak zorunda kalan emeklilerin sadece 5 aylık dönemdeki alım gücü kaybının mayıs itibarıyla yüzde 22.33'e ulaştığını işaret ediyor. Verilere göre, ocakta 10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının bugünkü alım gücü 8 bin 175 liraya düştü.

Temmuzda, TÜİK'in enflasyon hesabıyla bile en düşük emekli aylığının yaklaşık yüzde 25 zamla 12 bin 500 liranın üzerine çıkarılması gerekiyor. 12 bin 920 lira olan en düşük memur emeklisinin alım gücü de 10 bin 562 liraya gerileyecek.