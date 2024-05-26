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Şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor

Lider Galatasaray'a şampiyonluk için Konya'da alacağı 1 puan yetiyor. 3 puan gerideki Fenerbahçe'nin gözü İstanbulspor maçında sahada, kulağı Konya'da olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 09:57, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 09:57
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Şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, unutulmaz bir finalle noktalanacak. Sezon başından beri şampiyonluk için at başı yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe'den hangisi ipi en önde göğüsleyecek? Ligde 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a, Konya deplasmanında alacağı 1 puan mutlu son için yetiyor. Rakibinden 3 puan geride olan Fenerbahçe ise evinde haftalar önce küme düşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Önceki hafta deplasmanda derbiyi kazanarak ikili averajda üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için maçını kazanması, Galatasaray'ın da mağlup olması gerekiyor.

BİR TAKIM DAHA DÜŞECEK
Ligin dibi de ateş hattı. Takımlar ince ince puan ve averaj hesaplamaları yapıyor. İstanbulspor ve Karagümrük'ün ardından Pendikspor da düştü. Ateş hattında Pendikspor-Gaziantep FK, Hatayspor-Ç. Rizespor, Ankaragücü-Trabzonspor maçları oynanacak. 41 puanlı Gaziantep ve Konya, 40 puanlı Ankaragücü ve 39 puanlı Hatay lige tutunmaya çalışacak. Bu takımlar 41 puanda buluşursa dörtlü averajda Gaziantep düşüyor. Konya, Hatay ve Gaziantep arasındaki puan eşitliği halinde de Gaziantep düşecek. Konya, Hatay, Ankaragücü arasındaki eşitlik durumunda ise düşen takım Ankaragücü olacak.

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