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İstanbul'da film gibi olay: Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı

Kağıthane'de korsan taksi çağıran iki şahıs polis süsü verip "aracını bağlarız" diyerek sürücünün 14 bin lirasını çaldı. Sürücünün şikayeti üzerine gerçek ortaya çıkınca sahte polisler, Çağlayan Suç Araştırma polisleri tarafından yakalandı. Şahısların araca binip karakolun önünde indiği anlar kameralara yansırken, iki şahıs tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 10:40, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 11:06
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İstanbul'da film gibi olay: Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki şahıs, uygulama üzerinden korsan taksi çağırdı. Bir süre gelen araca binen iki şahıs, sürücü Cengiz Y.'ye polis rozeti ile sahte polis kimliği göstererek polis süsü verdi. Şahıslar sürücüye yaptığı işin yasal olmadığını, eğer işlem yapılırsa aracının bağlanacağını ve çok ceza alacağını söyleyerek kendisinden para talebinde bulundu.

Aracını bağlarız diyerek 14 bin lirasını çaldılar

Bunun üzerine sürücü Cengiz Y., şahıslara 4 bin lira nakit verdi, banka hesabına da 10 bin lira gönderdi. Şahıslar ardından araca işlem yapmayacaklarını söyleyerek, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği önünde indi. Şahıslar ardından yaya olarak yürüyüp kayboldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sahte polisleri Çağlayan Suç Araştırma polisi yakaladı

Olayın ardından polislerin kendisinden rüşvet aldığını düşünen sürücü Cengiz Y., 2 gün sonra şahısların görev yaptığını söylediği karakola giderek şikayette bulundu. Şikayetin üzerine harekete geçen Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, kamera görüntülerini ve şahısların banka hesabını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında şahısların Oğuz K. (38) ve Volkan K. (42) olduğu tespit edildi. Yerlerini de tespit eden polis ekipleri, şahısları kıskıvrak yakaladı.

Gerçek polislerin yakaladığı sahte polisler tutuklandı

Emniyete götürülen şahıslardan Oğuz K.'nın emniyette çeşitli suçlardan 10 adet, Volkan K.'nın ise 2 adet kaydını olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınması sonrasında adliyeye sevk edilen iki şahıs, çıkartıldığı mahkemece "polis süsü vererek nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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