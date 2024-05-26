Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 12:31, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 13:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya'nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, İzmir'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.