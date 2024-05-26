Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis'te harekete geçildi. AK Parti, bu hafta Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya gelecek. Ortak bir karar alınması için çalışma yapılacak. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından da görüş ve öneri alınacak.
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te.
Bu hafta AK Parti muhalefetin taleplerini dinleyecek, ortak bir çözüm aranacak. Grup başkan vekillerinin görüşmelerinin ardından, konu bu alanda çalışan vekillerle istişare edilecek.
Teklifin Meclis kapanmadan yasalaşması bekleniyor
Çalışmanın Meclis ayağını AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüşleri alınacak.
Tüm veriler toplandıktan sonra teklif oluşturulacak. Teklifin Meclis kapanmadan yasalaşması öngörülüyor.
Bu kapsamda yaklaşık 15 günlük bir çalışma takvimi planlanıyor. Meclis'ten ortak bir tavırla karar alınması bekleniyor.
Barınakların sayıları da artırılacak
Bakanlıklar tarafından ortak hazırlanan teklife göre sokak köpeklerinin daha sağlıklı ortamlarda yaşatılmasına çalışılacak. Hayata geçirilecek düzenleme ile sahiplendirme desteklenip teşvik edilecek.
Barınakların hem sayısı artırılacak hem de mevcut olanlar modernize edilip sürdürülebilir hale getirilecek. Başıboş sokak köpeklerini kısırlaştırma ve çip takma işlemleri ile tedavi, bakımları da bu barınaklarda sağlanacak.