Cevdet Yılmaz: 22 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e yükseldi

TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi
Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Konut sektöründe Şimşek kuralları: Piyasa yeniden şekillenecek
Konut sektöründe Şimşek kuralları: Piyasa yeniden şekillenecek
31 Mart'ın mini rövanşı: 3 ilçe 4 beldede sandığa gidilecek
31 Mart'ın mini rövanşı: 3 ilçe 4 beldede sandığa gidilecek
Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı
Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır
Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır
Kaş Adliyesi'nde tuvalet krizi çözüldü
Kaş Adliyesi'nde tuvalet krizi çözüldü
Yelkenliyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yelkenliyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Cevdet Yılmaz: 22 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e yükseldi

Genç ve dinamik nüfusun bir ülkenin en büyük sermayesi ve varlığı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Öğrenci sayımız ise 2002'de 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumdadır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 13:11, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 13:07
Yazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları takdim edildi.

Ardından sahneye çıkan ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversitelerin toplumun ve hayatın tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ülkemizde yükseköğretim alanında gerçekleşen köklü reform süreci ve ilerlemenin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Üniversiteler, ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olarak toplumun ve hayatın tam merkezinde yer alır. Nitelikli beşeri sermaye yetiştirerek dinamik, üretken ve gelişmeye açık şekilde bilgiyi insanlığa kazandırır. Ban bir ülkenin en büyük serveti, büyük varlığı nedir diye sorarsanız insanıdır derim. Yetişmiş, nitelikli, girişimci, yenilikçi bir insan gücü, genç ve dinamik bir nüfus bir ülkenin en büyük sermayesi ve varlığıdır. Öğrenciler geleceğe ve işgücü piyasasına üniversitelerde hazırlanır. Bizler de üniversitelerimizi kaliteli beşeri sermayenin ve toplumsal refahın kaynağı olarak görüyoruz. Asırlara sığmayan düşünür Ibn-i Haldun'a göre, 'Eğitim; kültür ve medeniyet değerlerinden kopuk şekilde düşünülemez'. Her bir üniversitemiz aynı zamanda bilimin toplum için faydalı bir ürüne dönüşmesine imkan veren kurumlardır. Yükseköğretim, cumhurbaşkanımızın öncülüğünde üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Üniversiteleri, doğu batı ayırmadan ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırırken yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansı destekledik. Üniversiteye girişte yaşanan katsayı adaletsizliklerini ortadan kaldırarak her bir öğrencimizin yarışa eşit şartlarda başlamasını sağladık" diye konuştu.

"Öğrenci sayımız 8 milyonu aşmış durumda"

Yılmaz, "Yükseköğrenim dahil eğitim-öğretim bütçesini 2002 yılındaki 10 milyar lira seviyesinden bugün 1 trilyon 615 milyar liraya taşımış durumdayız. 22 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Öğrenci sayımız ise 2002'de 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı'nda, kalkınmanın en önemli unsuru olan eğitim, temel önceliğimiz olmaya devam ediyor. Üniversitelerimizi yaygınlaştırırken öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yurt-yatak kapasitesini 1 milyona yaklaştırdık. Dünyada bu alanda en ileri ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Burs ve kredi imkanlarını miktarlarını, imkanlarını sayı olarak arttırmaya devam ettik. Diğer taraftan bilim insanı desteklerini artırdık ve akademisyenlerimizin özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Savunma Sanayi, siber güvenlik gibi alanlarda artan beşeri sermaye ihtiyacından yola çıkarak özel sektör-üniversite işbirliklerini destekledik. Yükseköğretim programlarını yapay zeka, bulut veri ve makine öğrenmesi gibi çığır açan teknolojilere ve geleceğin mesleklerine uyumlu hale getiriyoruz. İstihdam odaklı program seçimi, akademik üretkenlik hedefleri, üniversite-sanayi işbirliğinde yeni modeller, teknoparklar ve dijital imkanlarla yükseköğretim sistemimizi her açıdan güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta içi Milli Eğitim Bakanlığı'mızın Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesini ve bu kapsamda özellikle istihdam odaklı olarak izleyeceğimiz stratejileri kamuoyuyla paylaşacağız. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamında eğitimlerine uygun asgari ücret veya özlük haklarının iyileştirilmesi gibi politikalar, mezunlar için İŞKUR işbirliği ve gerekli mevzuat değişiklikleri gündemimizdedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, İslami İlimler Fakültesi birincisi olan Mustafa Barman'a belgesini ve hediyesini verdi. Birinci olan öğrencilerin kütüğe çivi çakmasının ardından, toplu fotoğraf çekildi ve öğrenciler keplerini fırlattı. Törene Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, akademisyenler, öğrencilerin aileleri katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber