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'Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Via Carpatia otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanacak. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 14:17, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 14:05
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'Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak'

Bakan Uraloğlu, 'Üç Deniz Girişimi' kapsamında inşa edilecek ve Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan Türkiye'ye bağlanacak olan 'Via Carpathia Otorol Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Orta Koridor'a direkt bağlantısı olması dolayısıyla Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren 'Via Carpathia Otoyol Projesi'nin, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan sonra Selanik Limanı'na ve buradan da İstanbul'a uzanacağını belirterek, bu projenin ayrıca Türk firmalarının küresel pazardaki rekabet gücü ve üretim kalitesi düşünüldüğünde, Türkiye için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanı olabileceğini vurguladı. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile Türkiye'ye gelecek olan ya da Türkiye'de üretilen ürünlerin Baltık, Adriyatik, Ege ve Karadeniz'e komşu olan ülkelere doğrudan iletilmesini sağlayacak olan 'Via Carpatia Otoyol Projesi'nin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, "Via Carpatia, Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında kuzey-güney ekseninde uzanan bir proje. Projenin Polonya'daki kısmı 2027'de tamamlanacak. Toplam uzunluğu ana güzergahın 712 kilometresini oluşturuyor. Bugün itibariyle projenin 259,6 kilometresi tamamlandı. 280,8 kilometresi ise inşaat halinde, 171,6 kilometresi ise ihale ve hazırlık aşamasında" dedi.

'AB İLE BAĞLANTISALLIĞIMIZIN ARTIRILMASIN KATKI SAĞLAYACAK

Uraloğlu, Via Carpatia Projesi'ne Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Ukrayna'nın ardından 2016 yılında 2'nci Lancut Deklarasyonu ile Türkiye'nin de dahil olduğunu hatırlatarak, "Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında kuzey-güney ekseninde uzanan Via Carpatia Otoyol Projesi'nin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi Avrupa Birliği (AB) ile bağlantısallığımızın artırılmasının yanı sıra söz konusu rota üzerinde yer alan ülkeler ile taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak. Ayrıca müteahhitlik sektörümüzün de söz konusu proje üzerinde yer alan ülkelerin kara yolu altyapısı inşa sürecine dahil edilmesi de ülkemiz için çok değerli" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, bu ticaret koridorunun ve Avrupa'nın önemli bir parçası olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje, Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle iş birliği yapmasını sağlayacak. Dünyada geçmişteki İpek Yolu, bugün de modern İpek Yolu doğudan batı yönündeydi. Artık geldiğimiz noktada herkes bu pastadan pay almak istiyor. Bu proje doğu batı yönündeki koridorlardan ziyade kuzey güney yönlü bir proje. Via Carpatia otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanmış olacak. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta Koridor bağlantısı ile her şartta bizim de olmamız gereken bir proje. Konumumuz itibarı ile bu coğrafyada bir koridor olacaksa eğer bu Türkiye'siz olmaz. Türkiye, her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman" dedi.

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