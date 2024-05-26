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Kola, meyve suyu ve buzlu çaya zam... İşte son fiyatlar

Alkollü içeceklerin ardından şimdi de gazlı içeceklere zam geldi. Coca Cola, Schweppes, Fanta, Sprite gibi gazlı içeceklere gelen zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar'ın mesajında zam gelen ürünler arasında meyve suları ve soğuk çaylar da yer alıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 15:11, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 15:13
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Kola, meyve suyu ve buzlu çaya zam... İşte son fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu.

Son zamla birlikte 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.

Erol Dündar'ın duyurduğu Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes marka gazlı içeceklerin 1 litrelik şişelerine gelen zam 1 Haziran itibarıyla geçerli olacak. 0.33'lük ürünlerin zamları ise 5 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Cappy marka meyve sularının ve Fuse Tea marka buzlu çayların zamlı fiyatları ise 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

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