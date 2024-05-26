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Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor

Avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınması diğer meslek gruplarını da harekete geçirdi. Avukatların ardından ilk talep gazetecilerden gelmişti. Gazetecileri eczacılar takip ederken son olarak bir meslek grubu daha topa girdi. (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu mali müşavirler için yeşil pasaport talebini dile getirdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 15:22, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 15:24
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Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor

TBMM'de 2019 yılında çıkarılan 'yargı reformu' teklifiyle baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport hakkı tanınmıştı.

Avukatlara yeşil pasaportun önü açılması başkaca meslek gruplarının da yeşil pasaport talebini öne çıkarmasına yol açtı. Avukatların ardından gazeteciler yeşil pasaport talebinde bulunmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için Meclis Başkanlığı'na yasa teklifi sunmuştu.

Nisan ayı sonunda ise benzer bir teklif eczacılardan gelmişti. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, talebi şöyle dile getirmişti:

* Hem dünya üzerindeki uygulamaları takip etmek, sektördeki gelişmelere vakıf olmak hem de yurt dışında gerçekleştirilen çalışma ve eğitimlere katılımlarda kolaylık olabilmesi için -avukatlara sağlandığı gibi- Türk Eczacılar Birliği kayıtlarında 15 yıl ve üzeri kıdemi bulunan eczacılara da yeşil pasaport hakkı tanınmalıdır.

Eczacıların ardından mali müşavirler

Son olarak mali müşavirlerden yeşil pasaport talebi geldi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile yaptıkları çalıştayda mali müşavirlere 'yeşil pasaport' talebini dile getirdi.

Çalıştaya katılan GİB Başkanı Bekir Bayrakdar ise kurum olarak mesleğin sorunlarını ortadan kaldıracak tüm çalışmalara destek olacaklarını, idare ile eş güdümlü çalışılması halinde mali tatilin uygulanabilir hale geleceğini bildirdi.

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