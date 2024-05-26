Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 16:20, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 16:19
S.G. idaresindeki Sinanpaşa ilçe dolmuş, Karahisar tüneli çıkışında önde seyreden A.Ş'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil de A.M.G. yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki N.E. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan S.V., Y.V., F.V., Z.A. ve N.D. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.