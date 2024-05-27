Yönetici atamalarında duyuruya çıkıldıktan sonra münhal olan okullar tercih listesine eklenebilir mi?

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Sözlü Sınav" başlıklı 24'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Yazılı sınav puanı ile Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır...", 32'nci maddesinin onbirinci fıkrasında da; "Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16/052/024 tarih ve 102481907 sayılı görüş yazısında; "2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme takviminde müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının ilanının öngörüldüğü 18.04.2024 tarihinden sonra münhal duruma gelen ya da yeni açılan eğitim kurumlarının tercih listesine eklenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR