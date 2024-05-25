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Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da gerçekleştirildi

Dijital medyanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındığı 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı' Batman'da düzenlendi. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştaya Batman Valisi Ekrem Canalp, TİGAD Başkanı Okan Geçgel ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 12:20, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 18:36
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Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da gerçekleştirildi

Batman'da, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği ve Batman Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği çalıştaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 70'den fazla ulusal ve yerel basın mensubu katıldı.

Batman Valisi Canalp: 'Değişime ayak uyduranlar kazanacak'

24 Mayıs 2024 Cuma günü Batman Üniversitesi'de yapılan Çalıştay'ın açılış konuşmasını Batman Valisi Ekrem Canalp yaptı. Canalp yaptığı konuşmada, teknolojik ilerlemenin tüm sektörler gibi medya sektörünü de değiştirmekte olduğunu belirtti ve değişime ayak uyduranların kazanacağına vurgu yaptı.

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, yerel basının önemine vurgu yaptı. Dernek olarak internet medyasının resmi medya olarak tanınması ve basın ilan kurumu kapsamına alınması için 3 sene yoğun bir çalışma yaptıklarını ve sonuçta kanunun çıkmasını sağladıklarını söyledi.

TÜRK DÜNYASI İNTERNET GAZETECİLİĞİ FEDERASYONU KURULDU

Valilik ziyareti sonrasında "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı" için Batman Üniversitesi'ne gidildi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya; Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe ile birlikte gazeteciler ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda bir konuşma yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, gazetecileri Batman'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Canalp, yeni nesil gazeteciliğin önemine işaret ederek çalıştayın gazeteciliğe büyük katkısı olacağına dikkat çekti.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise Türk Dünyası İnternet Gazeteciliği Federasyonu'nun kurulduğu müjdesini verdi. Geçgel, internet gazeteciliği yasasının hayata geçirilmesinde verdikleri mücadeleyi anlatarak, bu yasanın temelinde TİGAD'ın yoğun mücadelesinin olduğunu vurguladı. Okan Geçgel, Batman'daki programa ev sahipliği yanında önderlik de yapan Batman Valiliği'ne TİGAD üyeleri adına teşekkür etti. Çalıştayda konuşan TİGAD Batman İl Temsilcisi Hatice Türkan da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazetecileri Batman'da ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek katılımcı gazetecilere, desteği olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Basın sektörünün deneyimli isimleri tecrübelerini paylaştı

Moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un yaptığı çalıştayda, Kanal 7Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, İhlas Haber Ajansı İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr Aslı Köseoğlu birer konuşma yaptı.

Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek ise konuşmasında, medyada etkin iletişimin önemi vurgu yaptı. Özyürek; medyada iletişim çalışması yapan kişi ve kurumların kullandıkları dilin hedef kitleye uygun olması ve doğru iletişim kurulması halinde hedefe ulaşılabileceğini belirtti.

Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe de konuşmasında, sosyal medya ihbar hatları ve TV haberciliğini anlattı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr Aslı Köseoğlu, dijital çağda yerel medyayı bekleyen fırsatlar ve tehditleri anlattı ve yerel medyanın sorunlarına vurgu yaptı.

Çalıştay'ın kapanışında Dr Ekrem Teymur, global çapta sorunların ve Türkiye ile ilgili konuların doğru ve etkili bir şekilde dünya kamuoyuna sunulabilmesi için Türkiye menşeli global medya organlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu bağlamda Anadolu Ajansı ve TRT'nin son yıllardaki global atılımının doğru adımlar olduğunu ve önemli olduğunu belirtti.

Katılımcılar çalıştay sonrasında Batman'da yapılan ve 24 saat esasına göre hizmet veren modern ve örnek kütüphaneyi gezdi. Ardından merkez ve Hasankeyf'deki tarihi yerleri gezerek video çekimleri yaptı.

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