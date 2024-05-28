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Öğrenciler okul önlerindeki seyyar satıcılardan yiyecek satın alamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15.05.2024 tarih ve 102308103 sayılı yazılarıyla; her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde sunulan yiyecek ve içeceklerin ilgili mevzuatın uygun olması ve öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 09:19
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Öğrenciler okul önlerindeki seyyar satıcılardan yiyecek satın alamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı okul/kurumlarında; kantin, kafetarya, yemekhane, büfe, çay ocağı ve benzeri gıda işletmelerinde, gıda satışlarının hijyen yönünden denetimi 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi kapsamında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yönetilmektedir.

Çocuklarda, kontrolsüz bir şekilde tüketilen enerji değeri yüksek, besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin yetersiz, dengesiz beslenmeye bağlı olarak şişmanlık, zayıflık, kemik/diş sağlığı bozuklukları, çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olduğu ve yetişkinlik döneminde görülen bazı kronik hastalıklara (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, bazı kanser türleri vb.) zemin oluşturduğu bilinmektedir.

Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır.

Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.

Bu itibarla, okul/kurumlarda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde sunulan yiyecek ve içeceklerin 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi kapsamında yer alan "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Tutanağı" na uygunluğun sağlanması, okul bahçesi önüne gelen seyyar satıcılara 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesinin (B) Bölümü l'nci maddesinin "k" bendinde yer alan, "Okul/kurum yönetimince öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda bilgilendirilmesi ile okul/kurumu etkileyen kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda önleyici gerekli tedbirlerin alınması," ifadesi doğrultusunda işlem yapılması gerekli görülmektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlığın korunması ilkesi içinde yukarıda belirtilen hususlara göre süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınması uygun görülmektedir.

işte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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