Malatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 19:51, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 19:52
Ö.Y.G'nin kullandığı otomobil, Özalper Mahallesi İstasyon Kavşağı'nda, Ö.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari polis ekip aracı ve İ.H. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis memurları Ö.A. ve E.T'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.