Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı

Bir hafta önce Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş, bir yolcu yaşamını yitirmişti.

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