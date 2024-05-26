Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.
Sarı kırmızılılar deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna uzandı.
Okan Buruk'un öğrenciler üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
DETAYLAR GELİYOR....
İlk yarı
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.