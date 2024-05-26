Ankaragücü Süper Lig'e veda etti
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'u 4-2 yenilerek, Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor ie Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo mavili ekip 4-2 kazandı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti.
İlk yarı
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.
22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.
31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.
İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.