Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Mersin'de meydana gelen zincirleme kazayla ilgili paylaşım yaptı.
"Kazaya dair gerekli tahkikat ivedilikle başlatıldı"
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024
İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır.
Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve.