Okan Buruk: 25. şampiyonluk için hazırlansınlar

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

TARAFTARA SESLENDİ

Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından taraftara seslenerek 25. şampiyonluk için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." diye konuştu.