Okan Buruk: 25. şampiyonluk için hazırlansınlar
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." ifadelerini kullandı
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 22:43, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 22:45
Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
TARAFTARA SESLENDİ
Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından taraftara seslenerek 25. şampiyonluk için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.
Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." diye konuştu.