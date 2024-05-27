Yurdun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor: 13 ile sarı uyarı
Yurt genelinde bir süredir yağışlı hava hakim. Yeni haftada özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sisteminin yurdu terk etmesiyle sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.
13 ile sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ili sarı kodla uyardı. Aksaray, Çorum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak
Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlar yurdun büyük kısmını terk edecek.
Cuma gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Ankara ve İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri olacak
Ankara'da özellikle bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, salı ve çarşamba günü yağış beklenmiyor.
İstanbul'da sadece salı günü yerel sağanak tahmin ediliyor. İzmir'de yağış beklenmiyor parçalı ve bulutlu bir hava olacak.