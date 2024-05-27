Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
10 soruda vekaletle kurban kesimi
10 soruda vekaletle kurban kesimi
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Konut sektöründe Şimşek kuralları: Piyasa yeniden şekillenecek
Konut sektöründe Şimşek kuralları: Piyasa yeniden şekillenecek
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?

Galatasaray, 2023-24 Süper Lig şampiyonluğu ile büyük bir gelir elde etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 09:48, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 10:59
Yazdır

Galatasaray, kazandığı 2023-24 Süper Lig şampiyonluğuyla yaklaşık 240 milyon lira (yaklaşık 7 milyon Euro) geliri kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, 38 milyon 30 bin lira lige katılım payı, 23 şampiyonluk için ise 77 milyon 625 bin lira "şampiyonlar payı" elde etti.

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira kazandı.

"Cimbom", Konyaspor deplasmanından aldığı sonuçla şampiyonluğu ilan etmesinin ardından 39,8 milyon liralık primi de hak etmiş oldu.

Bu şekilde Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan elde ettiği toplam gelir 238 milyon 803 bin liraya ulaştı.

Yayın bedelinde federasyon ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belirli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Buna göre, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ve her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber