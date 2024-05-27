Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantının gündeminde, Orta Vadeli Program ve reform başlığı yer alıyor.

Yazılı açıklama yapılacak

Bu yılın birinci ve ikinci çeyreğine dair gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek konular arasında.

Kurul ayrıca, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeliyle ilgili de görüşecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.