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'Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun' çağrısı

Antalya'da turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip, 9 günlük tatil ilan edilmesini istedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 10:47, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 11:00
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'Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun' çağrısı

Bu yıl 15 Haziran'da arİfe günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran'da okulların kapanması ile de milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacak olması nedeniyle özellikle şampiyonanın düzenleneceği Almanya'dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen Türk turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor. Erken rezervasyonlu indirimler ile tatil imkanları cazip hale getirilmeye çalışılırken, sektör temsilcileri hükümete '9 günlük bayram tatili' çağrısı yaptı.

'20-21 HAZİRAN GÜNLERİ DE RESMİ TATİL OLSUN'

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu yıl sezon açılışını Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri olmak üzere üç bayramla yaptıklarını hatırlatarak, "Haziran ayında yüksek sezon başlıyor. Yüksek sezon açılışını da okulların tatil edilmesi ve Kurban Bayramı ile yapacağız. Okulların kapacak olması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hükümetimizden Kurban Bayramı tatilinin de 15 Haziran'dan 23 Haziran'a, aradaki 20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de resmi tatil şeklinde toplam 9 gün tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. 9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi.

'31 MAYIS'A KADAR BAYRAM İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR'

Kurban Bayramı döneminde iklim şartlarının çok daha iyi olacağına dikkati çeken Kavaloğlu, "Özellikle Antalya'da tam mevsimi. Okulların kapanmasına denk gelmesi de çok avantajlı. Ayrıca Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası sebebiyle Almanya'dan turist sayısında bir miktar azalma bekliyoruz. Kurban Bayramı tatili de bu eksikliği kapatacak gözüküyor. Birçok otelde bayram tatili rezervasyonları için 31 Mayıs'a kadar bayram indirimi devam ediyor. Dolayısıyla yüzde 10-25 arasında indirimlerden yararlanılabilir. Bir de son dönemde Romanya'dan kimlik kartıyla giriş yapılması, bu pazarı da gelişmekte olan diğer büyük pazarlar seviyesine getirecektir" diye konuştu.

ANTALYA'DA TURİST SAYISI 3,5 MİLYONU GEÇTİ

Şu anda Antalya'da dolulukların yüzde 80'ler civarında olduğunu, haziran ayı itibarıyla yüzde 90'ın üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyen Kavaloğlu, mayıs ayının üçüncü haftası itibarıyla kente gelen turist sayısının 3,5 milyonu aştığını kaydetti. Kavaloğlu, "Geçen seneye kıyasla yüzde 15 artıdayız. Hedefimizi bu yıl 17 milyonu geçmek ve yeni bir rekor kırmak. Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi bizim için tabii ki olumsuz gösterge, bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Bitmesi durumunda çok daha iyi bir yıl geçireceğimizi söyleyebilirim. Yakın coğrafyamızdaki gerginlikler de bizi etkiliyor ama her zaman söylediğimiz gibi; turizm barışın dilidir" dedi.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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