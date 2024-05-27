Medya ödüllerini Erdoğan verecek
Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen '8. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buluyor.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, titiz bir çalışmayla bu
yıl ödüle layık görülen medya kuruluşları, medya temsilcileri ve gazeteci yazarlar
çok değerli jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi açıklamasını
yaptı.
Sinan Burhan medya alanında Türkiye'nin tamamını temsil eden bir çalışma ile
ödüllerin belirlendiğini söyledi. Basın kuruluşları ve basın mensuplarının ödüllendirilmesinin
önemine değinen Burhan, çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız
var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz
tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı
tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi
5 Haziran'da gerçekleştireceğiz dedi.
Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile, radyo, televizyon, gazete
ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan," inşallah
törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek" dedi.
8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.