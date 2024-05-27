Medya ödüllerini Erdoğan verecek

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, titiz bir çalışmayla bu yıl ödüle layık görülen medya kuruluşları, medya temsilcileri ve gazeteci yazarlar çok değerli jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi açıklamasını yaptı.



Sinan Burhan medya alanında Türkiye'nin tamamını temsil eden bir çalışma ile ödüllerin belirlendiğini söyledi. Basın kuruluşları ve basın mensuplarının ödüllendirilmesinin önemine değinen Burhan, çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi 5 Haziran'da gerçekleştireceğiz dedi.



Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile, radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan," inşallah törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek" dedi.

8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.