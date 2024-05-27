AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor

AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı...

Kongre öncesinde de iki önemli toplantı yapılacak. Önce milletvekilleri, sonra Belediye Başkanları ile İstişare ve Değerlendirme Kampında bir araya gelinecek.

İlk toplantı 31 Mayıs'ta

AK Parti'deki üç günlük ilk toplantı, 31 Mayıs'ta başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kampa bakanlar, milletvekilleri ve partinin üst düzey yönetimi katılacak. Kampın adresi yine Kızılcahamam olacak.

Yerel seçim sonuçları değerlendirilecek

İstişare kampında yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Seçmenin talep ve beklentilerine uygun politikalar belirlenecek. 2028 seçimlerine giden yolda AK Parti'nin izleyeceği yol haritası şekillenecek.

İkinci kamp belediye başkanlarıyla gerçekleştirilecek

1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2'nci istişare ve değerlendirme kampına ise belediye başkanları katılacak. Yerel yönetimlerde atılacak adımlar, gelecek dönemde yapılacak icraatlar gözden geçirilecek.