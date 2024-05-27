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Milli elektrikli tren seti 1 yılda 575 bin yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze ile Adapazarı arasında geçen yıl hizmet vermeye başlayan milli elektrikli tren setinin, 1 yılda 575 bin yolcu taşıdığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 13:57, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 13:58
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Milli elektrikli tren seti 1 yılda 575 bin yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023'te yolculu seferlerine başlayan milli elektrikli setlerine ilişkin bilgi verdi.

Tren setlerinin Adapazarı ile Gebze arasında yolcu taşıdığını belirten Uraloğlu, "Milli elektrikli tren setimiz aynı zaman da konforuyla da göz dolduruyor" ifadesini kullandı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Adapazarı Bölgesel Treni'nde hizmet veren milli elektrikli setlerle yolcuların ergonomik koltuklarda konforlu seyahat ettiklerini belirten Uraloğlu, "Adapazarı ile Gebze arasında 11 durakta yüzde 70 doluluk oranıyla hizmet veren milli elektrikli tren setlerimiz bugüne kadar 2 bin 575 sefer yaptı, 250 bin kilometre yol katetti, 575 bin yolcu taşıdı" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, son teknolojinin kullanıldığı milli elektrikli setlerin 160 kilometre hız yapabildiğine dikkati çekerek, setlerin sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildiğini kaydetti.

"Milli hızlı tren tasarım çalışması devam ediyor"

Uluslararası demir yolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setlerin, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretilebildiğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"5 araçtan oluşan set 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Halen 3 set Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıyor, 2025 yılı sonuna kadar 22 set yollarda olacak, 2030'a kadar toplam 56 setin üretimi tamamlanacak. Ayrıca işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor."

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ekosisteminin geliştikçe demir yolu araçlarında dışa bağımlılığının sona ereceğini belirtti.

167 yıldır demir yolu işletmeciliği yapılan ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda demir yolu alanında önemli atılımlar gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı ve hızlı demir yolu inşaatında birçok başarılara imza attık. Aynı zamanda yerli ve milli demir yolu araçlarının üretiminde de ileri teknolojiyi kullanarak üretim yapıyoruz. 'Milli elektrikli lokomotiflerimiz', 'milli hızlı trenimiz', 'milli elektrikli setlerimiz', 'milli vagonlarımız' birer birer tasarımdan üretime, oradan da demir ağlara çıkıyor. Artık kendi demir yolu ekosistemimizi oluşturma yolunda önemli mesafeleri katettik. 'milli elektrikli setimiz' de böyle bir çalışmanın ürünü."

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