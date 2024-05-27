YÖK, akademisyen atamalarında YÖKDİL geçerlilik süresini netleştirmeli!
Yükseköğretim Kurulu, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi atamalarında YÖKDİL geçerlilik süreleriyle ilgili yaşanan belirsizliği gidermeli.
Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre meslek yüksekokulları
hariç olmak üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek
için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından
en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan almış olmak gerekmektedir.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 01/02/2017 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında "Yükseköğretim Kurumları Yabancı
Dil (YÖKDİL) Sınavı"nın öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında
merkezi yabancı dil sınavı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Söz konusu sınavın Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldığı dönemden itibaren
ilan edilen kılavuzlarda YÖKDİL'in geçerlilik süresiyle ilgili herhangi bir
yer almaz iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda anılan sınavın 5 (beş) yıl
geçerli olduğuna yönelik açıklamalar yer almaktadır.
Haliyle bu durum üniversitelere yapılan başvuruların değerlendirilmesinde karmaşa
yaratan bir sorunu beraberinde getirmiştir.
Nitekim, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen bir yazıda; KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS sınavlarındaki geçerlilik sürelerinin öğretim üyeleri ve doçentlik başvurularını kapsamadığı açıkça ifade edilmiştir.
Hal böyle olunca, merkezi sınav olarak YÖK tarafından kabul edilen YÖKDİL sınavının
da öğretim üyeleri ve doçentlik başvurularında olduğu gibi öğretim görevlisi
ve araştırma görevlisi başvurularında geçerlilik süresinin olmaması gerekmektedir.
Bu konuda, ÖSYM tarafından YÖKDİL kılavuzlarında güncelleme yapılması veya
YÖK tarafından tüm üniversitelere bir bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı
düşünülmektedir.