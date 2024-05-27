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YÖK, akademisyen atamalarında YÖKDİL geçerlilik süresini netleştirmeli!

Yükseköğretim Kurulu, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi atamalarında YÖKDİL geçerlilik süreleriyle ilgili yaşanan belirsizliği gidermeli.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 17:00, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 14:17
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YÖK, akademisyen atamalarında YÖKDİL geçerlilik süresini netleştirmeli!

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre meslek yüksekokulları hariç olmak üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 01/02/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı"nın öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında merkezi yabancı dil sınavı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu sınavın Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldığı dönemden itibaren ilan edilen kılavuzlarda YÖKDİL'in geçerlilik süresiyle ilgili herhangi bir yer almaz iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda anılan sınavın 5 (beş) yıl geçerli olduğuna yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Haliyle bu durum üniversitelere yapılan başvuruların değerlendirilmesinde karmaşa yaratan bir sorunu beraberinde getirmiştir.
Nitekim, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen bir yazıda; KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS sınavlarındaki geçerlilik sürelerinin öğretim üyeleri ve doçentlik başvurularını kapsamadığı açıkça ifade edilmiştir.

Hal böyle olunca, merkezi sınav olarak YÖK tarafından kabul edilen YÖKDİL sınavının da öğretim üyeleri ve doçentlik başvurularında olduğu gibi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurularında geçerlilik süresinin olmaması gerekmektedir.

Bu konuda, ÖSYM tarafından YÖKDİL kılavuzlarında güncelleme yapılması veya YÖK tarafından tüm üniversitelere bir bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

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