Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak
Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adli tıp raporu Bakırköy Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servise yatırılması gerektiği belirtildi. Bu kararın infaz tehiri olmadığı Polat'ın tedavi sonrası cezaevine tekrar gönderileceği öğrenildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 16:14, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 16:16
Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Raporda Polat'ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması gerektiği belirtildi.
Bu kararın "İnfaz tehiri" olmadığı Dilan Polat'ın burada sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek.
Polat, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak.