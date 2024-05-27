Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Bu kararın "İnfaz tehiri" olmadığı Dilan Polat'ın burada sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek.

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