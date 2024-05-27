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MEB'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerinin alımına ilişkin açıklama

MEB, vatandaşları mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurulara aldanarak, resmiyet ve geçerliliği olmayan "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerini almak için girişimde bulunmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 16:45, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 16:36
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MEB'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerinin alımına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerinin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği MEB yönetim ve sorumluluğu altında olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verildiği belirtildi.

Eğitim belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılamayacağının ve söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisinin bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurulara aldanarak, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile milli eğitim müdürlüklerimizin internet sayfalarından ulaşılabilir. Ayrıca adı geçen kurum müdürlüklerimize başvurularak veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezimiz aranarak gerekli bilgiler alınabilir. Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz."

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