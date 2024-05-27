Antalya'da ilginç olay: Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler

Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Özgür Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı.

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