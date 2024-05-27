İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildi
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 18:59, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 18:59
Açıklamayı Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptı.
Açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.