Ali Koç: Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı

Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor?
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
Yeni müfredat, 4 sınıf kademesinde başlayacak
Yeni müfredat, 4 sınıf kademesinde başlayacak
Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı
Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı
'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandı
'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandı
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'
'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
10 soruda vekaletle kurban kesimi
10 soruda vekaletle kurban kesimi
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Ali Koç: Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı

Süper Lig'de sezonun sonlanmasının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 20:40, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 20:42
Yazdır
Ali Koç: Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Koskoca sezonda sadece 1 kırmızı kart aldılar. Avrupa'da ise 4 kırmızı kart aldılar, oynadıkları maç sayısı belli. Biz ise 5 kırmızı kart alıyoruz. Trabzonspor maçına 9 sarı kart sınırında oyuncuyla çıktık. Ben tarihte ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani aslında şeytan detayda gizli.

Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi.' diyen varsa iyi niyetli değildir. Olağanüstü bir sezon geçirdik. Fenerbahçe 102 puan alsa, rakibe 103 puan aldıracaklardı.

Gelecek sezon çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere.

Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kurduk. Bu kadro tarihin en iyi sonucunu almıştır. İnşallah bu kadronun üstüne 3-4 bilemediniz 5 ilave. Kanatlara takviye lazım. Bir sürü teklif geliyor oyuncularımıza.

Ben şahsen çok daha hırslandım. Çok daha inançlıyım. Geçen sene de ezici top oynadık, bir noktadan sonra sarsıldık. Bu sene de rekorları kırdık, son haftaya getirdik ama sistemi yenemedik.

Size şunu teminatını verebilirim: Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber