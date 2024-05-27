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Şimşek: Yabancı girişleri beklentileri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, yabancı girişlerin beklentileri aştığını dile getirdi.

Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 20:53, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 20:55
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Şimşek: Yabancı girişleri beklentileri aştı

Bloomberg HT'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirtti.

Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağlayan iyi bir söylem olduğunu belirterek, bunun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu, girişlere dönüştüğünü ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını ve nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceğini söyledi.

"Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi" diyen Şimek, "Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

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