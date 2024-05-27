Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i başkanlığa tekrar seçilmesi ve Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 21:47, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 21:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.
Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.