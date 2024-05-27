Başkentte gecekonduda yangın: 1 ölü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 22:16, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 22:18
Atapark Mahallesi Başkent Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, gecekonduda bulunan 45 yaşındaki Servet Atmaca yaşamını yitirdi.