Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi

Festival, yarın saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Azerbaycanlı tiyatro ekibinin "Kadınım" oyunuyla, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Hırçın Kız" oyunuyla, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosunun "Esaretin Bedeli" oyunuyla devam edecek.

Festival kapsamında, Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibi de Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sihirli Lamba" oyunuyla sahne aldı.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", sekizinci gününde etkinliklerle devam etti.

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