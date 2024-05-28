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28 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

28 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 00:01, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 00:04
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28 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştayın 162'nci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katılacak, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea'yı kabul edecek.

(Ankara/14.00/TBMM/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunu bilgilendirecek.

(TBMM/11.00)

- TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital Mecralar Komisyonu'na ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Türk-İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğini ziyaret edecek, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen galaya katılacak.

(Avusturya)

2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde hitap edecek.

(Cenevre)

4 - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulunacak, Ihlara Vadisi Cam Terasın açılışını yapacak, Güzelyurt ilçesinde tanıtım gezisine katılacak, turizmcilerle toplantı yapacak, AK Parti Güzelyurt SKM'yi ziyaret edecek, Zelve Ören Yeri ile restorasyonu süren peribacalarında incelemede bulunacak.

(Kayseri/Aksaray/Nevşehir/10.00-16.15)

SPOR

1- Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi, Gençlik ve Spor Bakanlığının Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde başlayacak. Açılış oturumunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonunun öncülüğünde hayata geçirilecek "Güneş Enerjisi Sistemi Projesi" tanıtımı ve basın toplantısı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonunda yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off 4-5'incilik müsabakası, Kastamonu Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonunda oynanacak.

(Ankara/16.00)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur maçında ABD'li Emma Navarro ile karşılaşacak.

(Paris)

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