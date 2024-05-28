Adalet Bakanlığına ait atama kararnamesi yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un atamalara dair sosyal medyadan yaptığı açıklama

Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Görevleri sona eren birim amirlerimize bugüne kadar adaletin tecellisi yolunda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak için el birliğiyle çalışacağız.

Ekli listede yer alan Adalet Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

27 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI