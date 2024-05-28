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Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü

Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 08:28, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 08:29
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Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü

K.A'nın kullandığı 29 AAD 862 plakalı otomobiil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

S.F'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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