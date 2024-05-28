Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın: Tonlarca pamuk kül oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çırçır fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tonlarca pamuk kül oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 09:38, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 10:27
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine 7 araç ve 20 personel ile giden ekipler, yangını söndürmeyi başardı.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.