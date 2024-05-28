PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Sınavlarında, sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 8 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 28.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının tamamı şu şekilde:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından
yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;
Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Sınavlarında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından
yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının
tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına
aracılık eden toplam 8 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 28.05.2024 tarihinden
itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.