Brent petrolün varil fiyatı 83,01 dolar

Dün 82,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 83,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,78 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin belirsizlikler, petrol piyasalarında talep endişelerinin artmasına sebep olarak fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde tüketici güveninin kısmen iyileştiğine yönelik verilerin açıklanmasının ardından, analistlerin Fed'in bu yıl faiz indirimine başlama olasılığını desteklediği belirtiliyor.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

Ayrıca, hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın faiz politikası hakkında daha fazla ipucu sağlaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da gerginlikler devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan bölgede devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarını artırıyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapılması planlanan toplantısında gönüllü ham petrol arz kesintilerine devam edileceğine yönelik beklentiler de fiyatların yükselişine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,28 ile 83,68 dolar aralığının direnç, 82,16 ile 81,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.