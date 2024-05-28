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Dolar/TL 32,18 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,1790 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 10:29, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 10:30
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Dolar/TL 32,18 seviyesinden işlem görüyor

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 32,1332'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,1790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,0180 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,1110 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla varlık fiyatları pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçlarının makroekonomik veriler üzerinde kendisini göstermeye devam ettiğini belirtirken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruşun sürdüğünü söyledi.

Hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Bankanın enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Yoğun veri gündemi ve Banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 50, kasımda gitme ihtimali yüzde 63 ve aralıkta gitme olasılığı yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD'de menkul kıymet takas süresi 2 günden 1 güne indirildi. Uygulama bugün başlayacak.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.

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