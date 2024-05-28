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Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor

Merkez Bankası'nın rezerv birikimi sürüyor. Öncü verilere göre swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar artış gösterdi ve -6 milyar dolara geldi. Böylece swap hariç net rezervler, dört yıl sonra ilk kez artı bölgeye yaklaştı. Toplam rezervler 142 milyar doları aştı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 11:52, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 12:27
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Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde iyileşme hız kesmiyor.

Öncü verilere göre TCMB'nin swap hariç net rezervi yerel seçimden beri yaklaşık 60 milyar dolar artarak pozitif bölgeye yaklaştı.

Swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar dolar artış gösterdi. Böylece yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolardan -6 milyar dolara iyileşme gösterdi.

Swap hariç net rezerv kalemi en son Mart 2020'de artı bölgede kaydedilmişti.

TOPLAM REZERVLER 142 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara yükseldi.

Net rezerv geçen hafta yaklaşık 5,3 milyar dolar yükselişle 39,1 milyar dolara geldi.

Merkez Bankası'nın resmi verisi perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

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